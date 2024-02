Dragon Ball Super: Gogeta si scatena contro il leggendario Broly in una magnifica statua

Il Super Saiyan Blue è stata una delle novità più apprezzate della serie di Dragon Ball Super e al momento dell’annuncio di un film dedicato alla riscrittura della leggenda di Broly, molti appassionati si aspettavano che Goku e Vegeta lo avrebbero usato per fronteggiarlo, e le aspettative sono state addirittura superate grazie al ritorno di Gogeta.

Nel racconto odierno di Broly, finalmente inserito nel racconto canonico dell’opera, e tornato propiro di recente, durante gli adattamenti dell’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero, ma quando si scontrò con la fusione di Goku e Vegeta diede vita a una delle battaglie più affascinanti e spettacolari dell’intero franchise. Ancora oggi, a distanza di oltre cinque anni dall’uscita del film Dragon Ball Super: Broly, lo scontro viene annoverato tra i migliori della serie in termini di qualità e fluidità delle animazioni e degli effetti, e gli artisti dello studio Yunqi Create hanno cercato di restituire quell’epicità in una nuova statua da collezione, di cui trovate qualche immagine promozionale in calce.

Disponibile in edizione limitatissima, appena 230 unità, la statua in questione arriverà sul mercato molto presto, nel secondo trimestre del 2024, e sarà venduta con oltre tre volti intercambiabili presenti nella confezione, tra cui il primo stadio del Super Saiyan con i capelli biondi, e anche dei LED attraverso i quali sarà possibile donare più spessore e profondità agli effetti degli attacchi energetici di Gogeta.

In scala 1:6, la statua è alta ben 73 centimetri, e poggia su una base circolare dove due draghi dorati formano un cerchio unendosi, mentre al di sotto della roccia lavica dove si trova Broly si nota una piccola riproduzione dell’iconico drago Shenron. Per chi volesse già aggiungerla alla propria collezione, la statua è prenotabile al prezzo che oscilla tra i 700 e i 750 euro in base al sito di e-commerce preso come riferimento.

Aspettiamo i vostri commenti sulla statua di Broly e Gogeta qui sotto, intanto ecco perché Muten non invecchia mai nel corso della serie, e tutte le differenze tra Dragon Ball GT e Super.