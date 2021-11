Dragon Ball Super: Gogeta userà l'Ultra Istinto o l'Ultra Ego?

La carte delle fusioni è un asso nella manica che Akira Toriyama ha giocato una manciata di volte, ancora più raramente al di fuori dai lungometraggi. Ad ogni modo, in Dragon Ball Super abbiamo già avuto modo di vedere il ritorno di Vegeth nello scontro con Zamasu, chissà se la nuova saga possa favorire l'apparizione anche dell'altra Fusion.

Quella tra Vegeth e Gogeta è un'eterna battaglia, due individui a sé stanti che hanno dei vantaggi e svantaggi l'uno rispetto all'altro. Ad ogni modo, sono passati ormai diversi archi narrativi da quando il duo composto da Toyotaro e Toriyama si sono giocati la carta della fusione, chissà se la Saga del Sopravvissuto Granolah possa fornire la vetrina ideale per il ritorno di un noto personaggio.

Qualora Gogeta dovesse tornare per ribaltare le sorti dell'incontro, dunque, quale tecnica userebbe tra l'Ultra Ego e l'Ultra Istinto? In realtà, alla luce dei precedenti in cui il personaggio ha dato modo di dimostrare di saper utilizzare entrambi gli attacchi di Goku e Vegeta, è lecito aspettarsi un'abilità che gli permetta di sfruttare contemporaneamente entrambe le tecniche divine. Un artista in rete è giunto alla stessa conclusione e ha realizzato un'illustrazione di Gogeta in Ultra Ego e Ultra Istinto.

Secondo voi, invece, utilizzerebbe una tecnica in particolare delle due o riuscirebbe a sfruttarle contemporaneamente nonostante siano due abilità all'antitesi tra di loro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.