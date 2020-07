Dragon Ball Super: Gogeta e Vegeth al femminile nelle fan art di FTW

Gogeta e Vegeth sono, al pari di Gotenks, due fusioni storiche del mondo di Dragon Ball. Pur non essendo state le prime ad apparire in ordine cronologico, dato che è stato lasciato principalmente spazio alla fusione dei due ragazzini Goten e Trunks, sono tra le fusioni più apprezzate e le abbiamo riviste anche in Dragon Ball Super.

Mentre Vegeth è tornato per l'arco di Zamasu, Gogeta si è messo in bella mostra nel lungometraggio canonico Dragon Ball Super: Broly, dove ha affrontato il Super Saiyan Leggendario. In attesa che tornino entrambi anche nel manga, un fan e disegnatore ha deciso di dedicarsi alla replica di queste due fusioni di Goku e Vegeta, ma con un piccolo cambiamento.

Le fan art infatti sono incentrate sul genderbending, ovvero il cambio di sesso da maschio a femmina. Vediamo così Gogeta e Vegeth al femminile disegnate dalla mano di FTW Arts. In basso possiamo vedere due tweet: il primo si concentra su Gogeta che naturalmente ha un piglio molto più sexy, dato che il giacchetto copre a malapena il seno; molto più contenuto è il carattere sensuale di Vegeth, in versione Super Saiyan e che ci riporta allo scontro con Majin Bu in Dragon Ball Z.

Tutto è stato fatto per seguire una delle "regole di internet", la 63 in questo caso, che spiega come per ogni personaggio fittizio esista anche una versione a sesso invertito. Questo accade in particolar modo per i cosplay come accaduto con Sephiroth. Intanto sembra essere lontana la comparsa delle fusioni in Dragon Ball Super.