Dragon Ball Super, Gogeta o Vegeth? Ecco la fusione più forte

Dragon Ball è sempre stato ricco di potentissimi guerrieri come Gohan Beast in Dragon Ball Super. Questi combattenti ci hanno intrattenuti per anni e anni con scontri mozzafiato e battaglie al cardiopalma. Due di questi personaggi vengono ricordati con particolare affetto dai fan: Gogeta e Vegeth. Ma chi vincerebbe in un 1vs1?

In entrambi i casi, parliamo di fusioni tra Goku e Vegeta, solo che una arriva dalla "Fusion Dance", un metodo che richiede sicronia, armonia e cooperazione per per generare Gogeta. L'altra forma, Vegeth, deriva dagli orecchini "Potara" che uniscono i corpi dei due guerrieri che li indossano.

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è però il tempo di utilizzo delle due tecniche. Mentre Gogeta può combattere senza separare Goku e Vegeta per soli 30 minuti, Vegeth non ha limitazioni di tempo, in quanto la fusione è "eterna".

Questo influenza anche il modo di combattere dei due guerrieri saiyan che, nel caso di Gogeta, si concentra su una serie di attacchi furiosi, rapidi e letali per chiudere lo scontro con il nemico il prima possibile. Vegeth, invece, può essere più strategico e metodico, poiché non deve badare ad una durata esigua della fusione.

Quindi, anche se Gogeta è stato in grado di eguagliare e sorpassare agilmente la potenza di Broly in Dragon Ball, Vegeth ha dalla sua la capacità di resistere a scontri prolungati, riuscendo a spuntarla sul lungo periodo. Il dibattito tra gli appassionati resta comunque incredibilmente acceso e continuerà forse in eterno.

E voi piuttosto, quale credete che sia la fusione più forte tra Gogeta e Vegeth? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.