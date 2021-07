Dragon Ball Super: Gogeta e Vegeth ora possono usare l'Ultra Istinto?

Durante l'arco narrativo di Molo, Goku ha finalmente padroneggiato l'Ultra Istinto. Il protagonista di Dragon Ball Super è riuscito a sfruttare appieno quella tecnica angelica grazie agli sforzi e al sacrificio di Merus, diventando estremamente più forte. Recentemente uno stadio simile è stato raggiunto anche da Vegeta.

Nel capitolo 74 di Dragon Ball Super Vegeta ha usato la sua versione dell'Ultra Istinto, una versione distruttiva ereditata da Beerus e che ancora non ha un nome ufficiale ma sembra avere caratteristiche simili a quello di Goku. Adesso che entrambi i saiyan sanno sfruttare queste tecniche divine, cosa ne sarà delle loro fusioni? Gogeta e Vegeth potranno usare l'Ultra Istinto?

Considerato che le due fusioni posseggono le medesime caratteristiche dei due corpi di base, non è impensabile vedere un giorno nel manga o nell'anime di Dragon Ball Super Gogeta e Vegeth con questa mutazione divina. Se l'Ultra Istinto di Vegeta dovesse essere molto diverso da quello di Goku, potremmo addirittura vedere una di queste due fusioni privilegiare il lato angelico e l'altra il lato distruttivo. Ciò permetterebbe anche una certa varietà nel loro utilizzo, magari con uno scopo tattico contro gli svariati nemici che abitano il multiverso di Dragon Ball Super.

E chissà se non sarà necessario proprio lanciare una delle due fusioni nel finale della saga di Granolah per riuscire a superare i nuovi scogli ideati da Toyotaro e Akira Toriyama per i due storici protagonisti.