Dragon Ball Super: Gogeta vs Vegeth, qual è la Fusion migliore? Tiriamo le somme

Dalla saga di Majin Bu di Dragon Ball, Akira Toriyama aveva presentato un modo in cui due guerrieri potevano unirsi in un unico essere per diventare potentissimi. Nacque così la Fusione con danza Metamor prima, seguita dalla Fusione con Potara poi. In Dragon Ball Super sono tornate entrambe le varianti anche se in situazioni diverse.

Ognuna ha le proprie capacità e le proprie potenzialità, così come i propri difetti. Akira Toriyama ha detto più volte che Gogeta e Vegeth sono due facce della stessa medaglia, lasciando intendere che i due guerrieri di Dragon Ball Super siano praticamente di pari livello. Ma le cose stanno davvero così? Vediamo con tutte le informazioni divulgate chi tra Gogeta e Vegeth è più forte tra databook, retcon e frasi dette nel manga e nell'anime.

Partiamo dalla base, ovvero dal metodo di fusione. Ipotizzando di avere due coppie identiche di Goku e Vegeta una di fronte all'altra, il tempo richiesto per allacciarsi gli orecchini e fondersi sarebbe solo leggermente minore a quello della danza Metamor, non permettendo vantaggi particolari a nessuna delle due fusioni.

La seconda fase è lo scontro vero e proprio tra Vegeth e Gogeta. Supponendo di vederli scontrare alla massima potenza, entrambi arriveranno nello stato di Super Saiyan Blue. Anche se ufficialmente Toriyama li reputa di pari livello, è stato più volte detto tra serie, Dragon Ball Super Exciting Guide 2009 e Daizenshuu che i Potara rendono la fusione nettamente più efficace rispetto a quella della danza Metamor. Ci ritroveremmo quindi un Vegeth più forte di Gogeta, ma probabilmente non abbastanza da mettere al tappeto il nemico in un breve lasso di tempo.

E il terzo elemento da tenere in considerazione è proprio il tempo. Entrambe le fusioni hanno una durata specifica, ma sembra che in versione Super Saiyan Blue Vegeth consumi molta più energia di Gogeta e che quindi la sua fusione si esaurisca nettamente prima del previsto, come tra l'altro successo nell'arco di Dragon Ball Super con Zamasu.

Tirando le somme, se Gogeta riuscisse a resistere abbastanza da far scadere il tempo di Vegeth, avrebbe praticamente vinto sconfiggendo poi le due persone singolarmente in un attimo. Invece, se la fusione con Potara risultasse essere davvero molto più forte di quella con danza Metamor, allora anche nel poco tempo a disposizione Vegeth sarebbe in grado di mettere al tappeto Gogeta, vincendo. Di conseguenza Akira Toriyama non si è voluto sbilanciare sui dettagli probabilmente per evitare un ulteriore retcon futuro, ma lo scontro tra Gogeta e Vegeth rimarrà in bilico fino alla fine.