Dragon Ball Super: Gohan affronta Perfect Cell Max in un sensazionale artwork fanmade

Uno dei momenti più attesi dell'adattamento degli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero nel manga è stato lo scontro tra Gohan Beast e Cell Max, l'enorme androide costruito dal Dr. Hedo per la nuova Armata del Fiocco Rosso rimasto però incompleto. Un fan ha quindi deciso di immaginare come sarebbe stata la sfida ma con Cell in forma perfetta.

L'incompletezza di Cell Max ha fatto parecchio discutere la community di appassionati, che avrebbe preferito ritrovare l'androide definitivo ideato dal Dr. Gelo come lo ricordavano: intelligente, acuto, superbo ed estremamente pericoloso, nonché nella sua forma finale. Invece, per reagire il più in fretta possibile alle azioni dei protagonisti, Magenta ha richiesto l'intervento prematuro di Cell Max sul campo di battaglia.

Il risultato è stato un ritorno tutto sommato apprezzato, ma il desiderio di rivedere Gohan, in una nuova forma per giunta, contro il suo storico avversario, resta ancora per i fan. Per questo motivo un artista, conosciuto sui social come IamTheTrev ha realizzato la splendida illustrazione riportata in fondo alla notizia, dove Gohan Beast si misura, finalmente, contro Perfect Cell Max. Per farlo si è ispirato ad un'illustrazione di Kasuya Hisada, uno degli animatori principali dell'anime di Dragon Ball Z, particolare ad un genga dove Goku trasformato in Super Saiyan fronteggia Cell Perfetto.

È stato un lavoro impegnativo, ma il risultato, come si nota immediatamente, è incredibile e realizza, seppur in parte, il sogno di vedere lo scontro definitivo tra Gohan e Cell. Per finire, vi lasciamo ripercorrere le tre battaglie più emozionanti combattute da Gohan, e al nostro speciale dedicato alla gestione dell'arco Super Hero da parte di Toyotaro.