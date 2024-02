Dragon Ball Super, Gohan andrà oltre il Beast? Cosa potrebbe accadere

Quando c'è da speculare su nuove trasformazioni basta citare Dragon Ball Super e di materiale ce n'è a bizzeffe. Ecco perché ci siamo chiesti la stessa cosa su Gohan: andrà oltre la sua forma Beast oppure no?

Se stiamo a guardare il passato di Dragon Ball la risposta è quasi certamente sì. Finalmente Gohan è tornato nel centro del racconto in Dragon Ball Super, complice come dicevamo anche il film, ed è normale immaginare come la sua crescita d'ora in poi possa diventare esponenziale.

Dopo che Dragon Ball Super ha ufficializzato Ultimate Gohan e che il Beast ha fatto il suo ingresso nel manga è normale pensare che, avuta padronanza di questa forma, Gohan possa tranquillamente superarla, visto il potenziale del personaggio che sappiamo enorme, fin da quando era diventato per primo Super Saiyan 2 contro Cell.

Gohan infatti ora potrebbe tentare di diventare Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e chissà che la forma Beast non possa mescolarsi al Ki divino che Goku e Vegeta hanno già ottenuto, a meno che non rimanga un livello successivo prerogativa di Ultimate Gohan e non possa essere applicato ad altro.

Ma se Toriyama e Toyotaro vogliono finalmente sfruttare il personaggio le combinazioni potrebbero essere tantissime.

E secondo voi Gohan andrà oltre il Beast oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a uscita e teorie di Dragon Ball Super 103.