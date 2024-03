Dragon Ball Super, tutto su Gohan Beast: come funziona la nuova trasformazione?

La battaglia tra Goku e Gohan, iniziata nel capitolo 102 di Dragon Ball Super e proseguita nell’appuntamento più recente, disponibile su MangaPlus, si è rivelata utile per diversi motivi, tra i quali si trova una rapida ma esaustiva spiegazione della nuova forma raggiunta da Gohan negli eventi dell’arco Super Hero, per fronteggiare Cell Max.

Sin dal suo debutto nell’ultima pellicola del franchise, infatti, Gohan Beast non ha ricevuto approfondimenti o delucidazioni sul suo funzionamento e raggiungimento. Ma è proprio durante la battaglia contro il padre in Ultra Istinto che Gohan chiarisce rapidamente il modo in cui è riuscito a raggiungere un livello di potenza così straordinario. Su richiesta di Goku, Gohan raggiunge senza difficoltà la sua nuova forma, aumentando così tanto il suo ki da colpire Vegeta e Broly.

Il principe si chiede come Gohan riesca a mantenere il controllo su una forma così feroce e potente, che sembra porlo in netto vantaggio contro Goku Ultra Istinto. Indirettamente Gohan risponde alla domanda spiegando: “quando mi avvicino al punto in cui sento di non riuscire controllarmi, elevo il ki per mantenere il controllo”. Sembra quasi come se Gohan sia vicino al raggiungimento di una forma selvaggia, come uno stadio berserk simile a quello di Broly, ma a differenza sua riuscisse a usarlo con coscienza e consapevolezza.

Forse è per questo che Goku ha spinto Broly ad affrontare Gohan, consentendogli così di raggiungere, finalmente, la tanto attesa forma Super Saiyan. Prima di salutarci, ricordiamo che Dragon Ball Super andrà in pausa, e vi lasciamo al nostro addio al grande maestro Akira Toriyama. Fateci sapere cosa ne pensate di questa spiegazione sulla forma Beast nei commenti.

