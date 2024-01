Dragon Ball Super, Gohan Beast è più forte di una divinità come Lord Beerus?

Una delle più grandi e interessanti novità introdotte nella pellicola Dragon Ball Super: Super Hero è la nuova forma raggiunta da Gohan. Grazie al sostegno del mentore Piccolo Orange, Gohan Beast è riuscito a distruggere l’arma segreta della rinata Armata del Fiocco Rosso, dimostrando un livello di potenza fenomenale.

Per questo motivo la community di appassionati ha iniziato a domandarsi se Gohan sia attualmente in grado di superare Goku Ultra Istinto o anche Vegeta in Ultra Ego. Akira Toriyama in persona ha dichiarato, durante la campagna pubblicitaria per il film, che Gohan è il più potente eroe di tutti, quindi possiamo supporre che, al livello attuale, Gohan Beast sia realmente in grado di tenere testa e sconfiggere i due protagonisti della serie regolare.

Non è però chiaro se con questo suo nuovo potenziale Gohan possa superare persino il dio della distruzione Beerus. Dalle poche tavole in cui compare nel capitolo 101 di Dragon Ball Super, è chiaro come per accedere alla forma Beast, Gohan non debba prepararsi o provare forti emozioni, dato che riesce a trasformarsi non appena viene minacciato da Carmine. Tuttavia, non sappiamo ancora quali siano i suoi limiti, ed è molto probabile che tra lui e Lord Beerus, un vero dio, sia quest’ultimo ad avere un margine più elevato di miglioramento.

Beerus padroneggia l’arte dell’Hakai, tecnica distintiva degli dèi della distruzione, è in grado di creare scudi di energia incredibilmente resistenti, e non ha ancora rivelato il suo vero potenziale, ma sappiamo che riesce a incutere timore persino al possente Shenron. Con molta probabilità, al momento attuale Beerus vincerebbe contro Gohan Beast, visto anche il suo stile di combattimento tremendamente aggressivo.

In conclusioni, ecco le polemiche sulle dubbie traduzioni del capitolo 101 di Dragon Ball Super. Secondo voi chi vincerebbe tra Gohan Beast e Beerus? Siete d’accordo con quanto detto? Fatecelo sapere nei commenti.