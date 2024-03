Dragon Ball Super, Gohan Beast è forte quanto Gogeta Super Saiyan Blue?

Sin dal suo debutto nella pellicola Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan Beast è stato riconosciuto come uno dei guerrieri più potenti dell’universo. Lo stesso Akira Toriyama aveva ammesso che il livello raggiunto dal ragazzo fosse ineguagliato nel gruppo dei protagonisti, ma potrebbe avere qualche speranza contro Gogeta Super Saiyan Blue?

Gogeta rappresenta l’arma definitiva e finale di Goku e Vegeta e per questo è indubbiamente uno degli esseri più forti e abili sul campo di battaglia. La fusione permette ai due Saiyan di combinare le loro tecniche migliori, così come i rispettivi talenti nell’approcciare il combattimento con istinto ma volgendo comunque attenzione alle strategie da attualizzare.

Gogeta Super Saiyan Blue rappresenterebbe sicuramente una grande sfida per Gohan Beast, soprattutto perché non limiterebbe le proprie capacità, come invece sembra che Goku abbia fatto nello scontro con il figlio, almeno da quanto emerso dagli spoiler sul capitolo 103 di Dragon Ball Super, in arrivo domani 20 marzo 2024 su MangaPlus. Ciò renderebbe Gohan bersaglio di attacchi e tecniche che più volte hanno dimostrato la loro efficacia offensiva, basti pensare ad esempio all’incredibile confronto con Broly trasformato nel Super Saiyan della leggenda nel film del 2018.

Per quanto appaia improbabile una battaglia tra Gogeta Super Saiyan Blue e Gohan Beast, è altrettanto implausibile che il ragazzo riesca a vincere contro Goku e Vegeta fusi, che, ricordiamo, hanno continuato ad allenarsi per anni e hanno maturato un’esperienza straordinaria sul campo di battaglia e contro avversari sempre peggiori e più pericolosi. In definitiva, non è possibile fare un confronto diretto tra i livelli di potenza di Gohan Beast e Gogeta Super Saiyan 4, ma allo stato attuale è molto più probabile che l'esperienza della fusione prevalga sulla mera forza di Gohan.

In conclusione, ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super andrà in pausa dopo la pubblicazione del capitolo 103. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questo ipotetico confronto nei commenti.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su