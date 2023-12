Dragon Ball Super, Gohan Beast è più forte di Goku Ultra Istinto?

Atteso da molti per il ritorno di Gohan e Piccolo in ruoli centrali, il film Dragon Ball Super: Super Hero ha portato diverse novità nell’universo di Akira Toriyama. La più rilevante è senza dubbio la forma Gohan Beast, estremamente potente e decisiva nello scontro con Cell Max.

Dato il suo debutto di molto successivo rispetto all’Ultra Istinto di Goku, i fan della serie hanno iniziato a confrontare le due forme, e a domandarsi se Gohan, visto anche il suo passato e il suo sangue per metà Saiyan e per metà umano, possa in qualche modo superare suo padre con la trasformazione Beast.

Partendo dalle considerazioni relative ai requisiti per accedere a tali forme, possiamo dire che l’Ultra Istinto è una tecnica difficile da raggiungere persino dagli dèi della distruzione, e richiede una mente e uno spirito calmi a tal punto da consentire al corpo di raggiungere uno stato così avanzato da poter agire solo attraverso l’istinto, senza lasciar spazio per forti emozioni, come invece avviene per la trasformazione in Super Saiyan. Raggiungere l’Ultra Istinto è quindi una sfida incredibile, che richiede impegno e sacrificio, e una calma ferrea per mantenerla il più a lungo possibile in combattimento.

Per quanto riguarda la forma Beast, invece, vediamo che Gohan riesce a raggiungerla solo dopo aver assistito all’apparente morte di Piccolo a causa di Cell Max, un po’ come avvenuto in Dragon Ball Z con la morte di C-16 ucciso dall’androide perfetto che lo portò al raggiungimento del Super Saiyan 2. Se l’Ultra Istinto nasce dalla calma, la forma Beast nasce dalla pura rabbia, e vista l’origine ibrida di Gohan, è una forma con molta probabilità irraggiungibile da Goku o Vegeta. Per essere mantenuta necessita di un persistente stato emotivo rabbioso, incontrollabile.

Considerando l’immenso utilizzo di stamina richiesto dall’Ultra Istinto, e le parole pronunciate da Toriyama per promuovere Dragon Ball Super: Super Hero, ovvero che Gohan sarebbe il personaggio più potente di tutti e col maggior potenziale di miglioramento, possiamo supporre che in uno scontro diretto Gohan Beast vincerebbe contro il padre in Ultra Istinto perché con molta probabilità Goku non riuscirebbe a mantenere la tecnica divina per molto tempo e sarebbe fisicamente provato dall’averla usata.

