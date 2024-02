Dragon Ball Super: Gohan Beast è più forte di Jiren il grigio?

Dragon Ball Super: Super Hero ha cambiato radicalmente i livelli di potere della serie manga di Toyotaro. Se finora il ruolo di più forti guerrieri dell'Universo 7 era riservato a Goku e Vegeta - e alle loro forme uniche -, ora in ballo ci sono anche Gohan e Piccolo. Ma quanto è realmente forte il Saiyan ibrido mezzosangue?

La comparsa di Gohan Beast in Dragon Ball Super è stata una sorpresa piacevole e inaspettata. Messi da parte gli allenamenti per concentrarsi sullo studio, il figlio di Goku e Chichi aveva finora fatto solamente apparizioni sporadiche e non del tutto convincenti in combattimento. Il rapimento della piccola Pan, tuttavia, ha risvegliato lo spirito guerriero che è in lui.

Il livello di potenza di Gohan in Dragon Ball Super è impressionante, tanto da attirare l'attenzione di suo padre. Al momento pare che il suo Beast sia tra le forme più forti dell'opera, per alcuni addirittura superiore all'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. Sarà Dragon Ball Super 102 a chiarire la questione, ma Gohan Beast è più forte di Jiren?

Jiren viene presentato nell'arco del Torneo del Potere come un guerriero implacabile, l'eroe assoluto dell'Universo 11. Membro più forte dei Pride Troopers, Whis conferma che il suo potere è addirittura superiore a quello del dio della distruzione del suo universo. Durante quella saga Jiren viene effettivamente battuto, ma solo grazie agli sforzi congiunti di quattro guerrieri poderosi come Goku, Vegeta, Freezer e Androide 17. Da soli, ognuno di questi sarebbe stato battuto senza problemi. Viene dunque da chiederci, Gohan Beast sarebbe davvero capace di battere Jiren Full Power?

Stando a quanto risaputo, Gohan Beast dovrebbe essere significativamente più forte di Jiren. A farci pendere per il figlio di Goku è la rappresentazione di Cel Max, descritto come un essere mostruoso anche più di Broly. Inoltre - attenti agli spoiler se non siete in pari con l'ultimo capitolo del manga! -, in Dragon Ball Super 102 Gohan Beast sembra essere al pari di Goku Ultra Istinto, una forma ben più forte di quella che Jiren affrontò nel torneo degli universi.