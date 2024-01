Dragon Ball Super, Gohan Beast è il più forte del manga? Non ancora!

Tornato in azione in Dragon Ball Super: Super Hero e nell'omonimo arco del manga, Gohan ha finalmente raggiunto un nuovo stadio evolutivo del tutto personale e dalla potenza combattiva impressionante, grazie al quale è riuscito ad eliminare la minaccia di Cell Max. Eppure, è molto lontano dal diventare il personaggio più forte della serie.

È vero, Gohan Beast ha finito per sorprendere tutti i presenti durante la battaglia finale contro l’arma decisiva della nuova armata del Fiocco Rosso, Cell Max ideato dal Dr. Hedo partendo dai piani lasciati anni prima da suo nonno, il Dr. Gelo, tanto da colpire Bulma a tal punto da avvisare Vegeta dicendogli che, secondo lei, avrebbe persino superato lui e Goku. Ovviamente la terrestre non è in grado di avvertire o giudicare i ki delle creature, ma una sorta di conferma dello straordinario potenziale di Gohan Beast è arrivata nel capitolo 101.

Dopo aver completato un’intensa sessione di allenamento, Goku e Vegeta si stanno riposando. Sulla Terra, però, Gohan viene attaccato da Carmine, e raggiunge rapidamente la sua nuova forma, evento che non scappa alla percezione dei due protagonisti. Nonostante si trovino a diversi anni luce di distanza, Goku riesce a individuare la posizione precisa del figlio, segno della sua incredibile potenza.

Tuttavia, nell’universo di Dragon Ball Super è presente una nuova minaccia, decisamente più forte di Gohan Beast: Black Freezer. L’ex imperatore galattico ha fatto il suo ritorno, con un’entrata in scena a dir poco teatrale, nello scontro finale con Gas, dimostrando la sua netta superiorità mandando a terra sia Goku che Vegeta con un singolo colpo. È chiaro che, pur avendo sconfitto Cell Max, nemmeno Gohan Beast può minimamente competere contro Black Freezer, e forse sarà necessario il trio dei Saiyan stavolta per respingere nuovamente il vecchio antagonista.

In conclusione, ecco come Dragon Ball Super sta prendendo una piega politica, e vi lasciamo alle 5 tecniche iconiche di Goku rubate da altri combattenti.