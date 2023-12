Dragon Ball Super: Gohan Beast è più forte di Vegeta Ultra Ego?

Seppur Vegeta abbia sempre avuto come punto di riferimento Goku, il rapporto che lo lega a Gohan risale sin dagli albori della saga dei saiyan. Entrambi in Dragon Ball Super hanno raggiunto la sublimazione del loro potere grazie all'acquisizione di nuovi potenziamenti. Ma qual è la trasformazione più forte tra l'Ultra Ego e la modalità Beast?

Sappiamo tutti quanto Vegeta sia orgoglioso, eppure nei confronti del figlio di Goku non ha mai mostrato alcuna parvenza di gelosia né alcuna forma di antagonismo. Anzi, nel momento in cui il principe dei saiyan osserva la mediocrità a cui giunge il ragazzo durante lo scontro con Spopovitch nella saga di Majin Bu, se ne rammarica profondamente, proprio perché il figlio di Goku è, ai suoi occhi, l'immagine perfetta del saiyan, colui che grazie alle sue cellule ibride, può attivare tutto il potere sopito che si cela nei corpi dell'eponima razza guerriera.

Anche se nel corso di Dragon Ball Vegeta si è dimostrato superiore a Gohan, è chiaro a qualunque lettore/spettatore dell'opera che a livello di potenziale latente nessuno può davvero superare il figlio di Goku. Nemmeno il padre. Ma in Dragon Ball Super entrambi i personaggi hanno raggiunto la loro forma definitiva, motivo per cui solo adesso è possibile delineare un ipotetico confronto tra i due saiyan, soprattutto per quanto riguarda le due rispettive trasformazioni.

Partiamo proprio dal principe dei saiyan. A detta di Toriyama l'Ultra Ego di Vegeta è la forma più forte di tutto Dragon Ball, e alcuni dati potrebbero avallare la dichiarazione dell'autore. Per prima cosa la trasformazione acquisita da Vegeta durante la saga di Granolah ci appare come il testamento definitivo del personaggio, per come gli consente di aumentare a dismisura il proprio livello di forza lungo il corso di una battaglia.



Sappiamo che ciò che davvero accende l'animo del saiyan è l'orgoglio, la volontà di superare ogni limite biologico, pur di affermare la propria supremazia in combattimento. Una logica che trova nell'Ultra Ego la sua valvola di sfogo ideale, dal momento che la trasformazione lo porta a temprare sempre più il suo corpo ogni qualvolta affronta nemici dal potere formidabile. Ma come gli ha ricordato Beerus, questa tecnica della distruzione funziona finché chi la utilizza si libera completamente di tutti gli impulsi positivi. E sappiamo quanto Vegeta veda ormai il suo passato come una macchia insormontabile, che ne limita quindi le pulsioni più oscure del suo animo.

Per quanto riguarda Gohan, il discorso è diverso. Per prima cosa la versione Beast è una modalità che solo lui può acquisire, a differenza dell'Ultra istinto di Goku o dell'Ultra Ego di Vegeta, che possono essere allenati. Inoltre, come confermato dalle prime immagini di Dragon Ball Super 100, appare ormai chiaro quanto Gohan abbia raggiunto un livello inarrivabile per chiunque, tanto che lo stesso Cell Max, di forza pari o simile a quella di Broly - stando a quel che dice Toriyama - sembra completamente indifeso davanti allo strapotere del saiyan, che non mostra neanche punti deboli, a differenza della trasformazione ultimata da Vegeta.