Dragon Ball Super: Gohan Beast è il saiyan più potente mai concepito da Toriyama?

Se si guarda alle logiche che hanno fondato la mitologia di Dragon Ball, appare evidente come il destino di Gohan sia quello di assurgere al ruolo di saiyan più potente sulla Terra. Lo scontro con Cell sembrava averlo certificato, ma anni di inezia ne hanno indebolito il potenziale, almeno fino all'arrivo in Dragon Ball Super di Gohan Beast.

La nuova versione del saiyan, maturata sul finire della saga di Super Hero nel corso del combattimento con Cell Max, non ha solo consentito al figlio di Goku di mettere immediatamente la parola fine su una battaglia dalle insidie apparentemente radicali, ma ha portato buona parte dei lettori ad interrogarsi nuovamente sul reale livello di forza acquisito da Gohan nella forma Beast, e sul destino che tale trasformazione potrà prefigurare nel futuro prossimo per l'eroe. E seppur in questi ultimi capitoli di Dragon Ball Super Piccolo è stato il personaggio-simbolo della saga di Super Hero, è logico che lo sviluppo più drastico, in termini sia narrativi che simbolici, lo ha vissuto l'eponimo saiyan.

Da questa prospettiva, l'avvento di un personaggio come Gohan Beast comporta delle riflessioni importanti per quel che riguarda il prosieguo della storia e la conseguente definizione della scala dei valori tra i vari personaggi, sia eroi che villain. Se pensiamo alle forme acquisite dagli altri saiyan, quella appena sviluppata dal figlioccio di Piccolo pone in essere delle argomentazioni forti, forse anche inopinabili, che ci portano a ritenere l'ultima configurazione di Gohan come il saiyan dal valore combattivo in assoluto più alto, anche più di Vegeta Ultra Ego e di Goku Ultra Istinto.

Se Dragon Ball Super ci ha confermato Zeno come l'essere più potente mai creato da Toriyama, agli occhi dei lettori Gohan ha sempre rappresentato l'apice assoluto del saiyan, l'unico personaggio in grado di attivare tutto il potenziale recondito della razza guerriera, proprio perché il suo corpo è “contaminato” con le cellule di natura umana. Il segreto dietro allo strapotere di Gohan è da ricercare perciò nel suo ibridismo genetico, che non a caso lo ha portato nell'epilogo di Dragon Ball Z ad acquisire la forma più potente mai vista nel manga di Toriyama, cioè Gohan Supremo, di cui la versione Beast sarebbe – a meno di smentite future – un ulteriore completamento.

Come già indagato nel nostro articolo sui motivi per cui in Dragon Ball Super Gohan Beast è più forte di Vegeta Ultra Ego o dello stesso Goku Ultra Istinto, diversi fattori potrebbero poi suggerire la superiorità combattiva di questa forma rispetto a quelle maturate dai due protagonisti. Per prima cosa la versione Beast è una modalità che solo lui può acquisire, a differenze dell'Ultra Istinto o dell'Ultra Ego che possono essere allenati, e quindi potenzialmente appresi da qualunque saiyan o essere divino. Inoltre quella metabolizzata da Gohan è una vera trasformazione, alla pari dei vari gradi del Super Saiyan, e in quanto tale si apre a diversi livelli di comprensione e di perfezionamento, mentre le forme acquisite da Goku e Vegeta sono perlopiù delle tecniche, anche se dal potenziale (quasi) illimitato.

In questo senso, se davvero Goku e Vegeta diventeranno in Dragon Ball Super le nuove divinità dell'Universo 7 grazie al perfezionamento estremo delle loro rispettive tecniche, è logico che la scala dei valori verrebbe nuovamente messa in discussione. Ma fino a che Gohan continuerà a coltivare il potenziale latente celato nei suoi ibridismi cellulari, ecco che lo scranno del saiyan più potente della storia non potrà che essere occupato dal figlio di Goku.