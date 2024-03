Dragon Ball Super, Gohan Beast Vs. Goku Ultra Istinto è già anime: lo scontro è esplosivo!

Il capitolo 102 di Dragon Ball Super era particolarmente atteso dai lettori per via del ritorno di Goku sulla Terra, e del suo interesse nei confronti della nuova forma raggiunta da Gohan. L’attesa e le aspettative sono state ripagate con l’inizio di uno scontro senza esitazioni, in cui i due hanno sfoggiato le forme Beast e Ultra Istinto.

Da anni ormai la community richiede a gran voce il ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, ricevendo come risposta altri progetti, come Dragon Ball Daima in arrivo nella stagione autunnale del 2024, e quindi il desiderio di vedere animato uno scontro del genere rischia di non essere esaudito per anni.

Per questo motivo, un grande appassionato della serie, conosciuto su YouTube come RedHairedGuy, ha voluto cimentarsi nel dare più vita, intensità, e dinamicità alle tavole del manga, realizzando il breve ma spettacolare video riportato in cima alla pagina. In circa un minuto e mezzo, l’artista è riuscito a restituire l’epicità del confronto tra padre e figlio, donando molta attenzione al momento in cui Gohan si trasforma.

Il video non presenta doppiaggio, ma ha dei sottotitoli che riprendono le battute lette nel manga, presenta una buona colonna sonora, abbastanza incalzante e azzeccata per la battaglia. Lo stile non è molto dettagliato, come specificato dallo stesso autore nel box delle informazioni sotto il video, ma si tratta di un incredibile omaggio ad uno dei momenti più attesi, e probabilmente memorabili, della serie.

