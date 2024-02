Dragon Ball Super, è ora che Gohan cerchi un nuovo maestro? Goku e Piccolo non bastano più

Dragon Ball Super>/b> è finalmente riuscito a riportare Gohan al massimo del suo splendore. Dedicatosi allo studio e alla famiglia, ha fatto un netto salto di livello di potenza nell'arco narrativo dei Super Hero, dove ha raggiunto una forma che lo porta tra i Guerrieri Z più forti dell'Universo 7. Ma che cosa gli riserva il futuro?

Tornato a vestire i panni del difensore della Terra durante la battaglia contro il Red Ribbon e Cell Max, Gohan ha dapprima riottenuto la forma Ultimate – a proposito, sapete che Ultimate Gohan è canonico solo con Dragon Ball Super 102? -, e poi, spinto dal trauma della morte apparente di Piccolo, ha anche ottenuto una sua trasformazione esclusiva. Gohan Beast potrebbe essere il guerriero più forte di Dragon Ball Super – ciò verrà chiarito con l'uscita di Dragon Ball Super 103 -, ma è chiaro che il figlio di Goku debba tornare ad allenarsi per le future battaglie.

In Dragon Ball Super 102 Gohan rivela a suo padre Goku che è grazie a Piccolo se è ora in grado di utilizzare la forma Beast a suo piacimento. Ancora una volta, il Namecciano è stato grande insegnante per Gohan, che però forse necessiterebbe di uno step più avanzato. È chiaro che in battaglia Gohan sia nettamente più forte di Piccolo e della sua forma Orange, per cui il Namecciano può ancora solo trasmettergli la sua esperienza, ma nulla in più. D'altrocanto, Goku è un maestro inadatto, che sta affrontando un suo percorso personale e che al momento non può dedicarsi all'insegnamento. Gohan avrebbe bisogno di un nuovo maestro, ma chi?

Gohan ottenne la forma Ultimate grazie ai Kai, per cui Dragon Ball Super potrebbe riavvicinare il figlio di Goku alle divinità dell'Universo 7. In questo senso, sarebbe Beerus – la cui vita ricordiamo è legata a doppio filo a quella di Kaioshin – il maestro perfetto per Gohan. Sotto la guida del dio della distruzione, addirittura in Dragon Ball Super Gohan potrebbe andare oltre il Beast.