Dragon Ball Super: Gohan è destinato a superare Goku e Vegeta?

Per gran parte degli eventi raccontati in Dragon Ball Super son Gohan è stato un personaggio marginale rispetto alla centralità di Goku e Vegeta. Tuttavia grazie a Dragon Ball Super: Super Hero è tornato sul campo di battaglia con una nuova forma: Gohan Beast. Riuscirà Gohan a superare suo padre e Vegeta in termini di potenza? Scopriamolo.

Il risveglio di questo nuovo potenziale potrebbe riportare Son Gohan molto più spesso al centro della narrazione e delle future saghe di Dragon Ball Super e stando al finale aperto lasciato nel manga dopo gli eventi della pellicola possiamo aspettarci un suo ritorno in futuro.

Scaturito dalla rabbia per l'apparente morte di Piccolo contro Cell Max, Gohan Beast è uno dei più potenti esseri della serie, come ha ammesso lo stesso Akira Toriyama durante la campagna promozionale del film. Ciò rappresenta un importante sviluppo per il personaggio, ma visti i suoi rari interventi sul campo di battaglia, e i continui allenamenti a cui Goku e Vegeta si sottopongono seguendo Whis e Beerus, è improbabile che Gohan, guidato dal desiderio di restare lontano dagli scontri, riesca a superarli.

Il talento naturale e l'abilità innata nel risvegliare un enorme potenziale all'improvviso potrebbero non essere sufficienti per contrastare la costanza con cui Goku e Vegeta perfezionano le rispettive tecniche. Per concludere, ecco gli spoiler sul capitolo 101 di Dragon Ball Super, e vi lasciamo alle 3 storie che vorremmo leggere dopo la fine di Super Hero. E voi cosa ne pensate? Credete che Gohan riuscirà a diventare più potente di Goku e Vegeta? Ditecelo nei commenti.