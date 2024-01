Dragon Ball Super, e se invece fosse Gohan a diventare Dio della Distruzione?

Dragon Ball Super ha mostrato continui potenziamenti da parte di Goku e Vegeta, che hanno raggiunto vette di forza mai esplorate prima. Nell'ultimo anno, invece, l'opera si è concentrata parecchio su Gohan, che ha finalmente ottenuto una nuova trasformazione. E ora, viene da chiedersi se Gohan in forma "Beast" sia più forte di Lord Beerus.

Cosa sappiamo, per ora, di Gohan Beast? Lo abbiamo visto per la prima volta contro Cell Max e, in quest'occasione, ha dato sfoggio di un potere incommensurabile, devastante.

Il manga di Super ha sottolineato quanto sia diventato forte il figlio di Goku, quando il padre, Vegeta e Beerus hanno percepito la forma Beast da una distanza assurda, dato che sembra abbia fatto tremare l'universo stesso.

Inoltre, Bulma, che era presente durante lo scontro tra Gohan e Cell Max, ha affermato che Gohan Beast potrebbe essere più forte persino dell'Ultra Istinto in Dragon Ball Super, incuriosendo immediatamente Goku.

Proprio Goku ha recentemente rifiutato di diventare Dio della Distruzione in futuro, poiché più concentrato sulla forza che sull'equilibrio tra bene e male. Lo stesso discorso non vale però per Gohan.

Sono anni che Gohan ha la forza fisica e gli ideali giusti per ereditare il ruolo che è, attualmente, nelle mani di Lord Beerus. Infatti, il giovane Saiyan si è sempre interessato alla legge, alla giustizia e ha costantemente protetto le persone, travestendosi da Great Saiyaman.

Queste caratteristiche ben si sposano con il ruolo di Dio della Distruzione che, a dispetto del nome altisonante e spaventoso, semplicemente si occupa di far rispettare l'ordine dell'universo.

Ovviamente, Gohan è molto legato a Videl e a Pan, che sono la sua famiglia, quindi avrebbe bisogno di dare spazio anche a loro se dovesse diventare una divinità.

Credete che Gohan sia indicato per diventare l'erede di Lord Beerus o va valutata ancora la sua forza?