Dragon Ball Super: Gohan del Futuro come non l'avete mai visto

I fan sperano di poter rivedere prima o poi in Dragon Ball Super uno dei personaggi più amati in assoluto del capolavoro di Akira Toriyama, Gohan del Futuro. Il giovane saiyan, l'ultimo guerriero rimasto insieme a Trunks per difendere la Terra dagli androidi n°17 e 18, morì da eroe a seguito di una battaglia dal cardiopalma.

In un futuro spietato per l'umanità è toccato a Gohan l'arduo compito di difendere l'ormai decimata popolazione mondiale dagli attacchi spietati dei due cyborg. In un clima tanto ricco di tensione, il saiyan non ha potuto realizzare il suo sogno e la grande mole di allenamenti e combattimenti l'hanno reso particolarmente serio e dal volto severo.

Nonostante ciò, Gohan del Futuro resta uno dei personaggi più amati dell'opera al punto tale che non mancano le illustrazioni a lui dedicate, tra cui questa recente fan-art che lo ritrae con l'Ultra Istinto. Sempre per omaggiare il guerriero, un artista, un certo boriroba, ha reinterpretato l'iconico eroe come non l'abbiamo mai visto, ovvero con delle espressioni facciali molto particolari, il tutto con uno stile a metà strada tra il design di Dragon Ball Super e quello di Naohiro Shintani. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce così un nuovo punto di vista per il personaggio, che appare così meno severo e tediato dalle spaventose battaglie a cui è stato sottoposto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica di Gohan del Futuro con espressioni che non abbiamo mai visto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.