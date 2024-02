Dragon Ball Super, Gohan e Goku sono un passo più avanti di Vegeta?

Da anni una delle maggiori critiche rivolte verso Dragon Ball Super riguarda la decisione degli autori, Toriyama e Toyotaro, di lasciare indietro personaggi perché diventati troppo deboli per affrontare le nuove minacce. Per questo il ritorno di Gohan nel film Super Hero ha colpito la community, ma rischia anche di adombrare nuovamente Vegeta.

Il principe dei Saiyan si è impegnato moltissimo nel cambiare e nel migliorare, non solo sul campo di battaglia come guerriero Saiyan, ma anche come persona. Nel corso degli anni Vegeta ha intrapreso una vera e propria trasformazione, diventando un marito affettuoso, un padre più attento, e riuscendo al contempo a partecipare ad ogni grande combattimento per salvaguardare il destino del Settimo Universo.

La vicinanza con Goku e Beerus l’ha spinto ad apprendere nuove tecniche, prima allenandosi sul pianeta Yardrat in vista del confronto con Molo, e successivamente seguendo gli insegnamenti del Dio della Distruzione. Così è finalmente arrivato a sviluppare una nuova forma, battezzata da lui stesso Ultra Ego, e a usare con coscienza l’Hakai, tecnica della distruzione peculiare delle divinità che ricoprono lo stesso ruolo di Beerus.

Questi eventi hanno posto le basi per un grande sviluppo, in cui Vegeta potrebbe finalmente raggiungere lo stesso livello di Goku. Tuttavia, il ritorno di Gohan con la straordinaria forma Beast potrebbe avere pesanti conseguenze sull’ipotetica evoluzione, e rivalsa, di Vegeta nei confronti del suo storico rivale. Nel capitolo 102 Goku invita Gohan a combattere, e i due riescono a creare uno spettacolo niente male, costringendo Whis a creare una barriera attorno a Vegeta e agli altri per ripararsi dalle onde d’urto dei loro attacchi.

Grazie alle dichiarazioni di Toriyama, che ha contribuito significativamente al film, sappiamo che Gohan è adesso ad un livello incredibile, forse addirittura superiore a quello di Goku e Vegeta, e proprio per questo i fan del principe sono preoccupati che, ancora una volta, Kakaroth, o addirittura Gohan, possano prendere il suo posto e relegarlo a eterno secondo.

Va comunque sottolineato che, nei capitoli precedenti, Vegeta ha vinto contro Goku in allenamento. Un dettaglio marginale, trattato in poche tavole, ma che potrebbe significare che Vegeta abbia migliorato di molto la consapevolezza sui suoi poteri e magari averne ottenuti altri.