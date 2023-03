Dragon Ball Super, Gohan e Piccolo sulla cover di VJump: comincia la Saga dei Super Hero

La fine della Saga di Goten e Trunks di Dragon Ball Super porterà a un nuovo inizio. La serie manga diretta da Toyotaro adatterà Dragon Ball Super: Super Hero, il film che nel 2022 ha riportato la serie al cinema. Per celebrare l'avvio di questo arco narrativo Gohan e Piccolo compariranno sulla cover di VJump.

In attesa del rilascio ufficiale programmato per domenica 19 marzo 2023 su MangaPlus, in rete già circolano gli spoiler di Dragon Ball Super 91. Nelle prossime pagine del manga comincerà la Saga dei Super Hero, ossia un adattamento fedele degli eventi che gli spettatori della pellicola hanno potuto già vivere.

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super continuerà a mettere da parte Goku e Vegeta, ancora impegnati sul Pianeta di Beerus per cercare un modo per sconfiggere Black Freezer, e punterà questa volta i riflettori su Gohan e Piccolo.

Per omaggiare la prossima saga del manga, sulla copertina di VJump, la rivista mensile di Shueisha su cui Dragon Ball Super viene serializzato, compariranno Gohan e Piccolo, l'uno di spalle all'altro che con uno sguardo torvo sono già pronti alla battaglia con gli Androidi del Dottor Hedo e con il piano malvagio del nuovo Red Ribbon. E voi siete pronti a rivivere l'avventura cinematografica in una nuova chiave?