Dragon Ball Super: Gohan raggiunge il SSJ4 in un'illustrazione con lo stile di Shintani

Il futuro di Dragon Ball Super è per il momento ancorato al nuovo progetto cinematografico previsto per il 2022, più precisamente tra aprile e il dicembre del prossimo anno. In attesa di conoscere quale sarà lo staff che parteciperà al film, e avere così ulteriori conferme sul sequel, i fan stano ingannando il tempo con illustrazioni dedicate.

Le ultime indiscrezioni su Dragon Ball Super 2 ci avevano lasciato con Naohiro Shintani al character design, ipotesi mai confermate e che potrebbero ricevere nuova linfa in occasione dell'annuncio dello staff del nuovo progetto cinematografico. Se Shintani non dovesse essere confermato per il lungometraggio ma lo stile si avvicinasse molto a quello del predecessore, infatti, allora tale mossa di TOEI Animation potrebbe spingerci a pensare che il noto designer sia davvero alle prese con il sequel dell'anime.

Ad ogni modo, in rete i fan stanno davvero giocando con la fantasia e qualcuno ne ha già approfittato per realizzare un'illustrazione di Gohan Super Saiyan 4 in un misto tra lo stile del talentuoso designer e quello di Yuya Takahashi, uno degli animatori più apprezzati di TOEI. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato da quella fetta di appassionati molto legati all'iconico figlio di Goku.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica a cura di Expazz, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.