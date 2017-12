Dragon Ball Super: Gohan ha ricambiato il favore a Piccolo nell'ennesimo omaggio a DBZ!

L'episodio 118 disi è focalizzato su. Il Saiyan e il namecciano erano impegnati sul fronte che li vedeva contrapposti a Saonel e Pirina dell'Universo 6: in un gradito omaggio a(l'ennesimo per questa serie), abbiamo visto un momento toccante tra il maestro e il suo allievo del Settimo Universo.

Attenzione possibile Spoiler

Durante il Torneo del Potere alcune battaglie si sono fatte improvvisamente più drammatiche a causa del tempo che scorre e dello scarso numero di partecipanti: universi come il Secondo e il Sesto si trovano ormai sull'orlo dell'eliminazione, e proprio in quello governato da Champa figurano i due namecciani Saonel e Pirina - i quali, per sopravvivere, stanno dando fondo a tutte le proprie energie, mettendo seriamente in difficoltà i loro avversari.

I guerrieri sono impegnati contro i nostri Piccolo e Gohan, che si sono ritrovati di fronte a una battaglia più difficile del previsto. Nell'episodio 118 di Dragon Ball Super, andato in onda oggi (domenica 3 dicembre) sulle TV giapponesi, abbiamo assistito a un piacevole omaggio al compianto Dragon Ball Z, seppur a parti invertite.

Gohan ha infatti bloccato un colpo di energia per salvare il suo amato maestro e dargli il tempo di preparare accuratamente il suo Makankosappo, ricambiando il gesto di onorevole sacrificio che Piccolo fece durante la saga dei Saiyan: se ricordate, infatti, il namecciano si frappose tra il cannone di Ki di Nappa e un piccolo, indifeso Gohan, trovando la morte per mano del perfido Saiyan e scatenando l'ira del figlio di Goku.

Ricordiamo, peraltro, che Dragon Ball Super aveva già omaggiato il sacrificio del namecciano, riproponendo però la stessa situazione della serie Z: durante l'arco narrativo de La Resurrezione di F, Piccolo ha infatti salvato Gohan da un raggio mortale scagliato dal tiranno galattico.

Insomma, era arrivato decisamente il momento di ricambiare il favore. Vi è piaciuto il gesto di Gohan nei confronti del suo maestro?