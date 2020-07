Dragon Ball Super: Gohan scende in campo contro Molo in un manga fan-made

Col passare del tempo, il franchise di Dragon Ball Super si avvicina inesorabilmente alla necessità di una svolta, magari dedicando interamente un arco narrativo a Gohan. Il saiyan, infatti, originariamente previsto per diventare il nuovo protagonista, è infine stato relegato a un mero ruolo di personaggio secondario.

Eppure, ancora oggi il figlio di Goku continua a riscuotere un discreto successo all'interno delle community di Dragon Ball, complice quell'antica epicità manifestata ai tempi della saga di Cell. E proprio in onore a quell'arco narrativo, un appassionato, un certo BossTseng, ha voluto rendere il giovane Gohan il vero protagonista della battaglia contro Molo, il potente stregone che sta mettendo in difficoltà l'iconico duo composto da Goku e Vegeta.

La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è risultato in uno straordinario manga fan-made, in cui il giovane guerriero prende parte al combattimento ispirato dallo scontro con Cell. A tal proposito, infatti, è interessante notare la cura dell'artista che ha voluto inserire all'interno delle tavole alcune citazioni a Dragon Ball Z.

L'opera è stata particolarmente apprezzata dai fan, che ormai da tempo attendono di rivedere il saiyan al centro degli avvenimenti e non relegato a un ruolo di supporto. Secondo voi, invece, Gohan merita una serie spin-off interamente incentrata su di lui? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio riservato qua sotto.