Dragon Ball Super: Gohan SSJ4 contro Gohan Beast, i fan decidono chi è il migliore

Ormai il mondo di Dragon Ball si è espanso a dismisura. Dai pensieri di Akira Toriyama, che aveva immaginato in maniera limitata soltanto gli eventi del manga pubblicato su Weekly Shonen Jump, sono stati tratti tanti universi differenti. Uno di quelli è Dragon Ball Super, manga principale del momento e che proseguirà la storia.

L'altro invece è Super Dragon Ball Heroes, un anime spin-off che tuttavia non è canonico e viene pubblicato a cadenze irregolari su Youtube. Quest'ultima serie, comunque supervisionata da Toei Animation, ha ripreso, vista la sua non canonicità, alcune trasformazioni di personaggi che non potrebbero apparire nella linea temporale regolare. Sono presenti anche versioni dei protagonisti di Dragon Ball Super che erano quasi unicamente fantasie degli appassionati.

Un esempio è Gohan Super Saiyan 4, con il figlio di Goku che si è potuto trasformare con lo stile da Oozaru. Questa forma è molto popolare, e quindi recentemente un fan su Twitter ha fatto una domanda molto precisa: meglio Gohan Super Saiyan 4 o Gohan Beast? Quest'ultima è la trasformazione introdotta dal film Dragon Ball Super: Super Hero ed è quindi canonica.

Come avrà risposto il pubblico? Su Twitter, nel tweet in basso, c'è una grande divisione. C'è chi preferisce Gohan Super Saiyan 4 per ricordo a Dragon Ball GT, c'è chi invece adora la versione di Gohan che ricorda l'Ultra Istinto di Goku. C'è però chi ha voluto scegliere una versione a metà, unendo le due e creando un Gohan Super Saiyan 4 versione Beast, ergo con la peluria e i capelli completamente bianchi. Sicuramente Gohan SSJ4 ha il proprio fascino, dato che questa è una delle trasformazioni più amata di sempre dai fan di Dragon Ball, ma Gohan Beast potrebbe riservare più sorprese in futuro.

E secondo voi, qual è la versione migliore di Gohan tra le due presentate?