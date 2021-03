Dragon Ball Super: Gohan o Trunks? Ecco il più forte Saiyan Mezzosangue

Dall'essere il più potente guerriero del Pianeta Terra, in Dragon Ball Super Gohan ha scelto di seguire una via completamente opposta all'allenamento e ai combattimenti. Nonostante ciò, il primogenito di Goku e Chichi è ancora considerato come il Saiyan Mezzosangue più potente.

Partiamo però con lo specificare cosa si intende con il termine "Saiyan Mezzosangue". Gohan, così come Gotenks e Trunks, è il frutto dell'unione di due razze diverse, quella guerriera Saiyan e quella umana. Per questo motivo, i figli di Goku e Vegeta non possono definirsi Saiyan puri, ma ibridi.

Sebbene abbia scelto una via completamente diversa da quella di suo padre, Gohan è ancora ritenuto come uno dei combattenti più forti dell'Universo 7, persino superiore a Trunks, che invece è stato allevato da Vegeta per diventare un guerriero straordinario. Scopriamo perché.

Il Trunks della linea temporale principale, quello ancora bambino, è stato addestrato da suo padre sin dall'infanzia. Come risultato di ciò, Trunks è stato in grado di trasformarsi in Super Saiyan a un'età decisamente inferiore a quella di Gohan, stadio che il figlio di Goku raggiunse in seguito all'allenamento nella stanza dello spirito e del tempo durante la Saga di Cell. Tuttavia, Trunks è ancora un bambino e Gohan possiede abilità ed esperienza sul campo di tutt'altro livello.

Prendendo invece in considerazione Trunks del Futuro, alimentato dal dolore per la perdita del suo maestro Mirai Gohan si trasformò in Super Saiyan quando era ormai più che un adolescente. Arrivato nella timeline principale, durante il combattimento con Cell stupì tutti con il Super Saiyan Third Grade, evoluzione del Super Saiyan 2 che si rivelò totalmente inefficiente a causa dell'enorme massa fisica.

In seguito, durante la Saga di Black di Dragon Ball Super, Trunks del Futuro supera nuovamente il limite del Super Saiyan 2 trasformandosi nel Super Saiyan Rage Mode. Questo, unito al fatto che Gohan abbia abbandonato gli allenamenti in favore dello studio, potrebbe portare a pensare che ora sia Trunks del Futuro il Saiyan Mezzosangue più potente.

Gohan, però, è ancora significativamente più forte e la ragione principale risiede nei power up ricevuti sul Pianeta Namek e sul Pianeta dei Kaioshin, dove furono risvegliati i suoi poteri latenti. Se inizialmente si pensava che Mystic Gohan avesse una potenzialità pari al Super Saiyan 3, in Dragon Ball Super scopriamo che questa forma è totalmente slegata alla progressione del Super Saiyan e possiede livelli di potenza ancora totalmente inesplorati. E se fosse una forma simile all'Ultra Istinto?

