Dragon Ball Super: Gohan e Trunks si sfidano in questa clip realizzata da un fan

Se nella linea temporale classica Gohan e Trunks non sono molto vicini, nella linea temporale alternativa del futuro il rapporto tra i due è decisamente differente. Tuttavia, un fan di Dragon Ball ha messo i figli di Goku e Vegeta l'uno contro l'altro.

In una linea temporale alternativa in cui Goku è morto a causa della sua malattia cardiaca, gli Androidi C-17 e C-18 hanno ucciso tutti i Guerrieri-Z; tutti eccetto Gohan e il suo allievo Trunks. Ma solamente la morte del suo amato maestro ha permesso al figlio di Vegeta e Bulma di trasformarsi in Super Saiyan. Anche questa trasformazione, però, si è rivelata insufficiente per intaccare gli Androidi, costringendo Trunks ad avventurarsi nel passato per cambiare le sorti del mondo.



L'artista Jaeoneoh, su Reddit, ha condiviso una fantastica clip in cui gli sprite di Gohan e Trunks si sfidano a duello; una lotta mai avvenuta in alcuna serie del franchise. Che ne pensate del lavoro realizzato dall'utente Reddit e di questo ipotetico scontro?



Nell'arco di Black di Dragon Ball Super, Trunks è tornato nel passato per chiedere ancora una volta aiuto a Goku. Tuttavia, la sua apparizione non è coincisa con un approfondimento sul rapporto con il Gohan "del presente". Una sessione di allenamento tra i figli di Goku e Vegeta sarebbe stata più che apprezzata dagli spettatori.