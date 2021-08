Dragon Ball Super: Gohan Vs. Goten, i figli di Goku a confronto

Se messi a confronto con loro padre, Gohan e Goten sono certamente due combattenti di rango inferiore. Questa affermazione è però solamente relativa, dato che entrambi i Saiyan Mezzosangue hanno un potere ben superiore a quello che Goku aveva alla loro stessa età. Ma quale dei due figli di Kakarot ha maggiore potenziale in Dragon Ball Super?

La storia di Gohan parla da sola. In Dragon Ball Z era il prescelto per sostituire Goku, che nelle intenzioni iniziali sarebbe stato messo da parte per fare spazio per l'appunto a suo figlio. Son Gohan, che eredita il nome da suo nonno, viene immediatamente presentato come un personaggio dotato di un potere latente immenso. Radish, durante la Saga dei Saiyan, comprende il suo valore, che viene poi confermato nella Saga di Freezer, quando, ancora un bambino, fronteggia con coraggio avversari come il Tiranno Spaziale e i suoi sottoposti.

Il Saiyan Mezzosangue riesce a trasformarsi in Super Saiyan all'età di soli 11 anni ed è il primo a raggiungere il Super Saiyan 2. Nonostante gli allenamenti con Piccolo e suo padre, però, il suo cuore è gentile, ragion per cui raggiunta la maturità decide di dedicarsi agli studi e all'amore della sua vita, Videl.

Nel corso della sua vita riesce a superare, o almeno pareggiare, le abilità di suo padre numerose volte, e in Dragon Ball Super torna a combattere per difendere la Terra nel Torneo del Potere. Nonostante ciò, ancora una volta non pare convinto di voler seguire la strada tracciata da Goku.

Per quanto riguarda il secondogenito di Goku e Chichi potremmo dire che è un vero e proprio talento, in quanto raggiunge il Super Saiyan all'età di soli sette anni. Tuttavia, a differenza di suo fratello maggiore, ha avuto una vita più agiata e non è stato costretto al combattimento sin dall'infanzia.

Goten è stato grande protagonista della Saga di Bu, dove, in compagnia di Trunks, ha dato del filo da torcere al malvagio essere rosa. Tuttavia, senza l'aiuto del figlio di Vegeta, con cui attraverso la danza Fusion si trasforma in Gotenks, il suo potere combattivo non è poi così spaventoso.



Al momento, non è ancora chiaro se Goten riuscirà mai a diventare più forte. In Dragon Ball Super è stato estromesso da qualsiasi battaglia e viene trattato come un bambino, ancor più che in Dragon Ball Z. Quel che appare chiaro, però, è che dedicandosi agli allenamenti potrebbe tranquillamente raggiungere un livello che gli consentirebbe di proteggere il Pianeta.

Al momento, vista anche la differenza d'età, Gohan è certamente più forte, ma il potenziale di Goten potrebbe essere addirittura superiore. Ma Goten e Trunks cresceranno mai? Ecco il problema dei due Saiyan in Dragon Ball Super. Dopo questo confronto, Gohan sfida Trunks per il titolo di Saiyan Mezzosangue più forte di Dragon Ball Super.