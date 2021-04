Dragon Ball Super: Gohan vs Kefla in un'epica e dinamica fan-animation

Una delle critiche più aspre a Dragon Ball Super è quella di aver messo da parte Gohan, ormai relegato a semplice personaggio secondario. Non sono poi così pochi i fan che sperano di poter rivedere il giovane eroe sul campo di battaglia, con i riflettori puntati contro, in un nuovo nuovo emozionante combattimento.

Un fan, un certo Allex, ha accolto l'appello con estremo piacere e dopo quasi due mesi di lavoro ha potuto rilasciare la sua fan-animation in rete in cui ha immaginato uno scontro tra Gohan e Kefla. Il risultato in questione, che potete ammirare nel video di circa 2 minuti in calce alla notizia, è stato davvero molto apprezzato dai fan, merito del dinamismo delle scene e dell'ottima resa coreografica del combattimento.

Dopotutto, sono in molti che sperano di rivedere il figlio di Goku protagonista, alcuni fan lo hanno persino reinterpretato come personaggio principale in Dragon Ball Super: Broly. Ad ogni modo, sempre in fondo alla pagina è disponibile una seconda clip con tanto di audio che rinvigorisce ulteriormente l'ottimo lavoro compiuto da Allex.

Non ci resta dunque che sperare che nel futuro di Dragon Ball Super il giovane Gohan possa tornare ad affiancare il padre, magari in una saga parzialmente dedicata che, di fatto, aiuterebbe anche l'opera a rinnovarsi. E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile risultato raggiunto dall'animatore, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.