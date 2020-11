Dragon Ball Super: per Goku è tempo di abbandonare la Terra? Parliamone

Durante la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, Goku è stato il protagonista di una straordinaria escalation. Il protagonista di Dragon Ball Super ha finalmente padroneggiato l'Ultra Istinto Perfetto, oltre che una nuova micidiale tecnica. Ma per migliorare ulteriormente dovrebbe abbandonare la Terra?

Il termine dell'arco di Molo di Dragon Ball Super ha lasciato i fan con una questione in sospeso. Dato il suo straordinario livello di potenza quasi al pari degli dei, Goku ha attirato l'attenzione di esseri divini come il Gran Sacerdote o gli Dei della Distruzione. Ciò, potrebbe portare seri problemi al pianeta. Per la sicurezza di tutti gli abitanti, il Saiyan dovrebbe abbandonare la Terra?

Con la spinta dei poteri divini, Goku ha semplicemente surclassato tutti i suoi compagni, compreso Vegeta. I Guerrieri Z non sono in grado di difendersi da minacce mortali come quella di Molo, e in un eventuale attacco di massa il solo Goku non basterebbe per proteggere tutti.



Inoltre, abbandonare la Terra e viaggiare in altri pianeti, come ad esempio Yardrat, potrebbe migliorare ulteriormente le abilità del Saiyan. Per inaugurare un nuovo ciclo e per mantenere alte le motivazioni di Goku, il protagonista dell'opera dovrebbe seriamente pensare di abbandonare la Terra. E voi che ne pensate di questo eventuale scenario? Il capitolo 66 di Dragon Ball Super ha finalmente messo in chiaro chi è il più forte tra Goku e Beerus. Il colossale errore commesso da Molo in Dragon Ball Super ha ora una spiegazione piuttosto chiara.