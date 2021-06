Dragon Ball Super, Goku ammette la sua incapacità? Il miglioramento dell'Ultra Istinto

Goku si è duramente allenato nel corso di tutto Dragon Ball, imparando a sfruttare al meglio le tecniche e trasformazioni che aveva ottenuto. Dapprima la Kamehameha, poi il Super Saiyan con le relative evoluzioni, mentre in Dragon Ball Super si è arrivati alle versioni divine e infine all'Ultra Istinto, la prodigiosa tecnica degli Angeli.

Dopo aver sbloccato l'Ultra Istinto imperfetto, ha faticato per attivare sotto comando quello perfetto, ma con la spinta del sacrificio di Merus è riuscito a raggiungere anche quel livello. Come ha però fatto notare Whis nel nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, anche questo Ultra Istinto ha diversi livelli di perfezione. Non ci saranno livelli di trasformazione come per il Super Saiyan, ma intanto Goku ha ammesso i propri limiti e la propria incapacità nell'usare la tecnica divina a differenza di quella naturale della sua specie.

Durante lo scontro con Granolah, Goku ha mostrato di essere in grado di battere un clone del suo avversario, dotato inevitabilmente di forza inferiore a quello originale. Tuttavia sono bastati pochi secondi per perdere molta dell'accuratezza e precisione dell'Ultra Istinto, tanto che al Granolah originale è bastato un solo colpo per mettere KO il protagonista di Dragon Ball Super.

Se Goku uscirà vivo da questa battaglia indubbiamente vedremo un affinamento di questo potere che con tutta probabilità non mostrerà cambiamenti estetici. Intanto adesso è il turno di Vegeta di dimostrare i risultati del suo allenamento.