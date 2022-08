Dragon Ball Super: Goku e Bardack nella cover art di V-Jump

A conquistare la copertina del prossimo numero di V-Jump, rivista a cadenza mensile di Shueisha che ospita i capitoli della serie manga, è Dragon Ball Super con un artwork originale illustrato dall'autore Toyotaro.

In uscita il 20 agosto, le pagine di V-Jump includeranno il nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, di ritorno dopo un mese di pausa. Nonostante ciò, la copertina della rivista è dedicata al franchise creato dal maestro Akira Toriyama.

Su V-Jump troveremo non solo Dragon Ball Super capitolo 87, ma anche una speciale illustrazione di Toyotaro. La coverart del numero di agosto è infatti realizzata dal maestro, che ha ritratto due grandi protagonisti dell'arco narrativo attualmente in corso.

Sulla copertina di V-Jump, come possiamo vedere dal tweet in calce all'articolo offerto dall'utente @DBS_Hype, ci saranno Goku e Bardack, padre e figlio. Come promesso dall'autore stesso, in Dragon Ball Super 87 ci saranno sviluppi scioccanti. Che la coverart possa essere un suggerimento di ciò che accadrà? Il ritorno di Bardack è poco probabile, in quanto il padre di Kakarot si è già ritagliato il suo spazio da protagonista in questa saga. Piuttosto, secondo i fan a tornare in Dragon Ball Super 87 sarà quel personaggio. È "F" il temutissimo guerriero più forte dell'universo?