Dragon Ball Super: Goku e Bardack, un destino unito da Granolah

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha portato i lettori indietro nel tempo di quarant'anni, all'epoca in cui la razza Saiyan, sotto la guida di Freezer, terrorizzava l'intero universo. Grazie a questo flashback, però, scopriamo che il destino ha voluto che Granolah unisse Goku e suo padre Bardack.

Il racconto di Monaito, l'anziano Namecciano di Cereal, riporta Granolah al giorno più triste della sua vita, ossia all'invasione dell'esercito di Freezer e alla caduta del pianeta. A trucidare Cerealiani e Namecciani furono i Saiyan, i quali, per diretto ordine del despota alieno, si trasformarono in Oozaru portando scompiglio e distruzione.

Gli unici a sopravvivere a quella notte da incubo furono Monaito, a cui furono affidate le Sfere del Drago del Pianeta Cereal, il piccolo Granolah e sua madre, Muesli. Tornati nel presente, però, il vendicatore si chiede il motivo per cui allora sua mamma non ci sia più.

Con un nuovo balzo all'indietro, Monaito prosegue il suo racconto. Il trio venne risparmiato da un Saiyan con una cicatrice in volto, un tale di nome Bardack. Nonostante la sua pietà misericordiosa, però, i sopravvissuti furono malauguratamente individuati dagli Heeters, che uccisero la povera Muesli.

Questo evento ha segnato nel profondo Monaito, che ora in Goku rivede proprio l'atteggiamento di quel Saiyan incontrato decenni prima. Come Bardack, infatti, Goku non segue lo stereotipo del tipico Saiyan. Egli è infatti buono e tenero: una gentilezza a quanto pare eredita da suo padre, come afferma anche Vegeta.

Goku, però, di suo padre Bardack non sa assolutamente nulla, non avendolo mai nemmeno conosciuto. Riuscirà a stringere un legame con lui grazie all'incontro con Granolah? Il loro destino pare essere legato a doppio filo a quello del Cerealiano.

Vi lasciamo alla somiglianza tra Bardack e Goku e alla contrastante reazione della community a Dragon Ball Super 77.