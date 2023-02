Dragon Ball Super: Goku contro Beerus in 6 differenti doppiaggi

Una delle scene più memorabili dello scontro tra Goku e Beerus in Dragon Ball Super, o ancor meglio in DBZ: Battle of Gods, vede protagonista il nostro eroe mentre si scaglia contro l'avversario in una sequenza animata interamente da uno dei volti più noti di TOEI Animation, Natoshi Shida.

Quella scena divenne virale in rete grazie al doppiaggio americano di Sean Schemmel, uno dei volti storici del franchise, mentre urla a squarcia gola "I will not let you destroy my world". Questa parte, tanto epica nella controparte americana del film, differisce molto rispetto alle altre versioni con differenti doppiaggi tra cui anche l'italiano con il nostro Claudio Moneta.

In cima alla pagina, dunque, potete apprezzare un video realizzato dall'utente uNeycoo che ha raccolto 6 versioni di quella scena in 6 lingue diverse: giapponese, inglese brasiliano, messicano, italiano e tedesco. Una volta terminato il confronto, infine, vi invitiamo a lasciarci con un commento qua sotto le vostre impressioni a riguardo in merito al miglior doppiaggio.

Prima di salutarvi, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al nostro speciale con i peggiori doppiaggi degli anime in Italia, una rassegna che va da Slam Dunk sino ad Evangelion.