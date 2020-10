Dragon Ball Super: Goku e Black Goku raggiungono il SSJ3 in una figure da oltre 700 euro

Dragon Ball Super, anche senza l'ausilio di una serie animata a supporto, continua a macinare numeri da record per TOEI Animation che continua ad accumulare elevati profitti grazie al capolavoro di Akira Toriyama. Ma merito di questi utili è soprattutto legato al florido merchandising dell'opera.

Se da un lato i profitti del brand rinvigoriscono le possibilità di vedere Dragon Ball Super 2, d'altra parte allontanano il debutto dell'anime poiché non è ancora necessario per i produttori mettere in cantiere tanto velocemente una nuova serie televisiva. Ad ogni modo, il sequel prima o poi arriverà e non ci resta che attendere eventuali sviluppi che, come di consueto, riporteremo tra le nostre pagine. Vi suggeriamo, dunque, di continuare a seguirci per non perdervi le prossime novità legate al franchise.

Recentemente, inoltre, Surge Studio è tornato ad occuparsi di modellini in scala a tema Dragon Ball Super proponendo due figure particolarmente interessanti. I due soggetti in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, sono nientedimeno che Goku Black e Goku nello stadio di Super Saiyan 3. I fan hanno notevolmente apprezzato le due statuette, complice soprattutto una resa dei dettagli minuziosa e un'altezza del modellino di ben 60 cm.

La qualità tuttavia si paga e sarà possibile portarsi a casa una delle singole figure alla modica cifra di 720 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. E voi, cosa ne pensate di questi due modellini, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.