Dragon Ball Super, Goku e Broly si fondono nella superba fan animation di un utente

La fusione tra Goku e Vegeta è storica, ma dopo gli eventi raccontati in Dragon Ball Super: Broly, sappiamo che non è più lei a dare vita al Saiyan più forte della storia. Broly è ora un personaggio canonico e secondo un fan, se il guerriero dovesse fondersi con Goku potrebbe davvero dare vita ad un combattente in grado di sconfiggere Beerus.

In calce potete dare un'occhiata all'animazione fan made realizzata da Barkarott, profilo interamente dedicato alla fusione tra Goku e Broly. La clip mostra quale potrebbe essere il risultato dell'unione tra i due, semmai dovessero allearsi per far fronte ad un pericolo comune. Dragon Ball Super 2 del resto dovrebbe essere in fase di produzione, e difficilmente il Saiyan sparirà dalla circolazione dopo il riadattamento degli eventi del film.

Per molto tempo i fan sono stati convinti che Goku e Vegeta fossero i Saiyan più forti rimasti in vita, ma il film ha chiaramente provato che in realtà il potenziale di Broly è molto superiore a quello di entrambi i guerrieri, che per riuscire a sconfiggerlo hanno dovuto dare vita a Gogeta. In attesa che Vegeta colmi il divario con i due, la coppia più forte non è assolutamente in discussione.

Naturalmente l'unione tra Goku e Broly potrebbe anche presentare qualche problema. Ad esempio non è detto che questa riesca ad attingere alla forma del Super Saiyan Blue, dato che il Super Saiyan Leggendario ha ancora grandi difficoltà a controllare il suo potere. In tutti i casi però, la forza bruta di Broly e il controllo di Goku potrebbero davvero dare vita ad un guerriero imbattibile.

E voi cosa ne pensate? La fusione tra i due potrebbe sconfiggere Beerus? Fateci sapere la vostra con un commento!