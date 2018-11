Dragon Ball Super: Goku ha chiarito qual è il futuro dell'Ultra Istinto?

Il capitolo 42 di Dragon Ball Super ha portato a conclusione il Torneo della Potenza. Prima del nuovo arco narrativo, nelle pagine più recenti del manga di Toyotaro, è stato anche il tempo di tirare le somme delle battaglie appena affrontate. E, anche nella versione cartacea, il nostro Goku ha chiarito un elemento importante sull'Ultra Istinto.

Mentre Goku e Vegeta sono di nuovo ad allenarsi in seguito agli eventi del Torneo della Potenza, il principe dei saiyan chiede al suo rivale cosa ne è stato dell'Ultra Istinto e perché non continuerà a utilizzarlo com'è accaduto contro Jiren.

Kakaroth risponde che - esattamente come nell'anime - il Migatte no Gukui è un potenziamento che non è ancora in grado di controllare. Per tutta risposta, quindi, Vegeta apostrofa il suo compagno di allenamento affermando che in sostanza l'Ultra Istinto è una tecnica inutile, poiché Son-kun non è in grado di richiamarlo quando gli pare e piace.

Dunque, l'Ultra Istinto rimane per adesso un power-up che potrebbe giungere in aiuto del protagonista soltanto durante le battaglie più critiche e - secondo quanto spiegato dalle dinamiche esposte nel manga di Dragon Ball Super - solo in presenza di un animo totalmente sereno e privo di emozioni negative.

Non sappiamo, al momento quando Son Goku riuscirà a sbloccare nuovamente l'Ultra Istinto, dal momento che sembra non esserci spazio per questa trasformazione in Dragon Ball Super: Broly.