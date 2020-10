Dragon Ball Super: Goku potrebbe davvero decidere di distruggere la Terra?

La scellerata mossa di Goku nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha lasciato tanti lettori col fiato sospeso e con forte delusione. Il saiyan, infatti, è ricascato in un vecchio errore che già in passato aveva messo a repentaglio la vita della Terra. Cosa dovrà fare ora il protagonista per scongiurare il peggio?

Ancora una volta Molo è riuscito a cacciarsi fuori da guai, riuscendo con un inaspettato colpo di scena a sfruttare una parte del corpo mozzato, il braccio che aveva copiato le abilità di Merus, per poter sbloccare l'Ultra Istinto e pareggiare i conti con Goku. Tuttavia, non essendo il suo corpo abituato alle pressioni della tecnica divina, lo stregone è stato costretto a fondersi con la Terra per impedire di essere eliminato dal saiyan.

Dal lato opposto, Goku si è trovato di fronte a un errore ingiustificabile, un grosso problema che sarà costretto ad affrontare anche a costo di prendere una drastica decisione. Seppur è strettamente probabile che toccherà a Vegeta il compito di sistemare la faccenda grazie alla sua nuova tecnica, sarebbe decisamente più interessante se Toriyama e Toyotaro optassero per la più drastica delle decisioni: la distruzione della Terra da parte di Goku per salvare l'Universo e la resurrezione del pianeta grazie alle sfere di Namek. Resta quest'ultima un'ipotesi piuttosto remota, ma non ci resta che attendere il prossimo capitolo per conoscere l'ultima frazione dello scontro.

Come riusciranno i nostri eroi a fermare Molo? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.