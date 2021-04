Dragon Ball Super: Goku è destinato a sviluppare ulteriormente l'Ultra Istinto?

Manca ormai pochissimo al debutto del capitolo 71 di Dragon Ball Super, capitolo che, come anticipato, condurrà Goku ad apprendere i segreti più reconditi dell'Ultra Istinto. In futuro, dunque, vedremo questa tecnica potenziarsi ulteriormente, portando il Saiyan a rivaleggiare con avversari sempre più potenti.

A quanto pare, l'Ultra Istinto di Goku è ancora a uno stadio base, dato che, come affermato da Whis, il protagonista lo utilizza in una maniera totalmente inefficiente. Nella prima tavola del capitolo 71 di Dragon Ball Super, l'angelo pone una domanda che sarà vitale per il futuro del Saiyan: "Conosci qual è la grande differenza, Goku? La differenza tra noi angeli e te?".

Whis spiega al suo allievo che gli angeli utilizzano l'Ultra Istinto in maniera costante, non devono "trasformarsi" o pensare di sfruttarlo, semplicemente sono perennemente in quello stato. Goku, al contrario, per sfruttare i poteri dell'Ultra Istinto deve prima trasformarsi, un processo che consuma tantissima energia. Qualora dovesse riuscire a far abituare il suo corpo all'Ultra Istinto anche in forma normale, allora potrebbe utilizzare quell'energia risparmiata per essere ancora più devastante in combattimento.

Dunque, l'addestramento di Whis e Goku procede verso quell'obiettivo. Ma riuscirà realmente il Saiyan a potenziare ulteriormente il suo Ultra Istinto? Goku e Granolah a confronto nella copertina di V-Jump dedicata a Dragon Ball Super 71.