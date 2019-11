Dragon Ball Super: Goku Dio della Distruzione con l'Ultra Istinto in una fan art

Dragon Ball Super sin dall'uscita è stato molto chiacchierato. Chi lo considera solo l'eco lontana di quello che era Dragon Ball Z, chi al di là di tutto lo apprezza e chi lo segue con indifferenza senza troppe pretese e con poche aspettative.

In qualsiasi modo lo si voglia vedere, rimane il fatto che Dragon Ball Super piano piano è entrato nell'immaginario collettivo, riuscendo a conquistare i cuori anche dei più scettici con alcune evoluzioni che non hanno fatto rimpiangere i tempi passati. Tra queste vi è sicuramente l'Ultra Istinto sfoggiato da Goku durante il Torneo del Potere.

Sul web impazzano dibattiti in merito a questa modalità. Alcuni si chiedono se il nostro protagonista riuscirà mai a controllarla e altra se sarà una sua modalità esclusiva o se la vedremo anche su qualche altro personaggio come Vegeta o Gohan. Proprio per soddisfare la fantasia di molti fan, sono state fatte moltissime fan art sull'Ultra Istinto e oggi ve ne riportiamo una davvero originale.

Il disegno in questione, che potete trovare in calce all'articolo, non si limita a rappresentare Goku nella classica modalità con i capelli argentati e l'aura evanescente del medesimo colore, ma unisce a tutto ciò un nuovo e inedito abbigliamento del Saiyan in versione Dio della Distruzione in Ultra Istinto.

La fan art è stata realizzata e condivisa su Reddit da ashkage, che ha voluto creare una versione di Goku alla massima potenza. Una versione in cui il nostro protagonista finalmente ha raggiunto una forza senza limiti, trascendendo l'umano e divenendo capace di affrontare e superare anche esseri superiori come gli dèi e gli angeli.

Voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere nei commenti.

È stata svelata l'uscita in italia del volume 10 di Dragon Ball Super e se vi interessa, Vegeta e Goku sono stati resi protagonisti in una fan art di Yusuke Murata.