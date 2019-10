Dragon Ball Super: Goku dovrà essere disposto a morire per controllare l'Ultra Istinto?

Abbiamo visto come nel nuovo arco narrativo di Moro, nel manga di Dragon Ball Super, i nostri eroi siano in difficoltà davanti al potere devastante del nemico. Al tal punto che Goku e Vegeta hanno deciso di seguire sentieri diversi per intraprendere allenamenti durissimi, così da acquisire il potere necessario per poter riuscire a battere Moro.

Proprio nel capito 53 sono state accennate le fatiche dei due Saiyan. E mentre Vegeta su Yardrat si prepara ad affrontare lo stesso allenamento che fece il suo più grande rivale dopo aver sconfitto Freezer in Dragon Ball Z, Goku invece si mostra alle fine del manga alle prese con Merus, il numero uno della Pattuglia Galattica.

Proprio Merus rivela di essere a conoscenza del modo per riuscire a controllare l'Ultra Istinto. Perciò decide di sottoporre Goku a un intenso allenamento, eppure, per quanto Merus colpisca forte il nostro eroe, questi non riesce a riattivare la spettacolare modalità che abbiamo avuto modo di ammirare durante il Torneo del Potere. Questo porta il Pattugliatore Galattico a chiedersi cosa abbia permesso a Goku di attivare l'Ultra Istinto la prima volta, arrivando alla conclusione che era stato il fatto di affrontare la morte, in quel caso la scomparsa del suo intero universo, a spingerlo oltre i suoi limiti.

Raggiunta tale conclusione Merus dice a Goku che c'è solo una via: lui deve combattere con l'intento di uccidere il Saiyan che, dal canto suo, non sembra per nulla spaventato. Anzi, è eccitato al tal punto da dire con spavalderia al Pattugliatore Galattico che dovrà farsi sotto e attaccarlo con l'intento di farlo fuori.

Voi avete letto il capitolo 53 del manga? Cosa ne pensate?