Dragon Ball Super: e se Goku diventasse un Gran Sacerdote?

Di teorie, anche strampalate, il franchise di Dragon Ball Super ne è pieno. L'avvento dell'Ultra Istinto ha aperto le porte a un nuovo immaginario, a un nuovo modo per analizzare l'assurdo divario di potere che sta riempiendo l'ultimo progetto animato legato al capolavoro di Akira Toriyama.

Attualmente, Goku si sta allenando duramente con Merus per sbloccare lo stadio dell'Ultra Istinto, raggiungere quella situazione di controllo delle emozioni e farle proprie, rinchiuderle, esattamente l'opposto della fatica per la trasformazione nel mitico Super Saiyan. Eppure, tutta la telenovela che attualmente sta accompagnando i nostri eroi all'interno di questo addestramento potrebbe traghettare Goku verso un traguardo imprevisto.

La maestria dell'Ultra Istinto, tecnica divina e ardua da imparare persino per gli dei della distruzione, potrebbe convincere i piani alti dell'Universo a fare una proposta al nostro eroe. Chissà, dunque, che Zeno non convinca Goku, una volta passati diversi anni di continuo allenamento, a prendere il ruolo di suo braccio destro. Questa potrebbe essere anche un'occasione per lui di fronteggiare esseri sempre più forti, ma resta allo stesso tempo una speculazione da prendere con le dovute pinze, poiché conoscendo il Saiyan è difficile che accetti una tale proposta.

Ad ogni modo, è un interessante spunto di riflessione in merito al futuro dell'opera che potrebbe avere in mente per Goku un futuro diverso da quello che i fan possono anche solo immaginare. E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.