Dragon Ball Super: Goku domina l'Ultra Istinto in questo cosplay

Alle porte del nuovo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super, in cui Goku si sta allenando sotto la guida di Whis per dominare i pieni poteri dell'Ultra Istinto, un cosplayer ha omaggiato la più potente trasformazione mai raggiunta dal Saiyan.

Goku ha acquisito il potere di superare gli dei nel Torneo del Potere, quando stava per soccombere sotto i colpi di Jiren, il più potente guerriero dell'Universo 11. Ma la piena potenzialità dell'Ultra Istinto è stata raggiunta solamente durante la battaglia con il malvagio Molo. Nella nuova saga, chiamata Granolah il Sopravvissuto, il Saiyan sta tentando di affinare e perfezionare l'Ultra Istinto con l'aiuto dell'angelo che accompagna Lord Beerus. Quali sorprese ci riserverà questo nuovo arco narrativo? Goku riuscirà davvero a sfidare gli dei della distruzione e le severe leggi angeliche?

Come ben sappiamo, l'Ultra Istinto non è una vera e propria trasformazione, ma una condizione mentale a cui ci si arriva raggiungendo uno stato di completa calma interiore. Proprio per questo motivo, esso non è strettamente legato alla razza Saiyan.

La più potente forma mai raggiunta da Goku è stata celebrata dal cosplayer Chris Minney, che ha condiviso alcuni scatti magistrali sul proprio profilo Instagram. Nelle immagini in calce all'articolo è possibile notare come l'artista abbia perfettamente interpretato il Saiyan; a stupire maggiormente è l'impeccabile capigliatura argentea, oltre che il fisico marmoreo che emerge dalle vesti da combattimento strappate.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Ecco Goku Ultra Istinto in versione lowcost in questo divertentissimo geniale cosplay di Dragon Ball Super. A breve arriverà Battle of the Battles, il nuovo evento in diretta streaming di Dragon Ball Super.