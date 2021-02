Dragon Ball Super: Goku dovrebbe già essere più forte di Beerus, secondo Akira Toriyama

Goku è molto più forte di Beerus, o almeno, dovrebbe esserlo, stando alle dichiarazioni dell'autore Akira Toriyama. Poco tempo fa, infatti, è spuntata in rete una vecchia intervista risalente all'uscita di Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, in cui l'autore si espresse sui livelli di potenza di Goku Super Saiyan God, Beerus e Whis.

L'intervista in questione è stata recentemente tradotta dai ragazzi di Kanzenshuu, e conferma che durante la conversazione con un giornalista Toriyama dichiarò quanto segue: "La forza del Super Saiyan God? Beh, se Beerus è un 10, allora direi che Goku Super Saiyan God è all'incirca un 6. Whis invece è un 15. I Saiyan diventano più forti combattendo, quindi dopo tanti scontri potrebbero riuscire a colmare il gap".

Stando alle parole dell'autore, il Super Saiyan God possiede una forza pari a poco più della metà di quella del Dio della distruzione. Il Super Saiyan God Super Saiyan, altresì detto Super Saiyan Blue, dovrebbe quindi essere in grado di raggiungere il livello di potenza di Beerus, anche solo grazie all'aiuto del Kaioken. Arrivati a questo punto è impossibile sapere se Toriyama si riferisse al Beerus del film o al vero Beerus, quello che abbiamo avuto modo di vedere contro Zamasu o contro gli altri Dei della distruzione durante il Torneo del Potere, ma indipendentemente dal contesto non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Goku Ultra Istinto possa batterlo più o meno facilmente.

Naturalmente è sempre possibile che l'autore si stesse riferendo esclusivamente all'anime, o che abbia deciso di cambiare i livelli di potenza in corsa, ma stando alle sue parole Goku dovrebbe essere - almeno per il momento - il guerriero più forte dopo Whis. Beerus oltretutto non ha mai raggiunto l'Ultra Istinto, e Goku UI è riuscito a sconfiggere abbastanza facilmente Jiren, un combattente forte quanto un Dio della distruzione. Per il momento, dunque, l'ago della bilancia sembrerebbe pendere dalla parte del Saiyan.

E voi cosa ne pensate? Goku o Beerus? Fatecelo sapere con un commento! Per saperne di più sull'Ultra Istinto, invece, potete dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento su Dragon Ball Super.