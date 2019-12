Dragon Ball Super: Goku finisce in una bruttissima situazione

Gli sviluppi del capitolo 55 di Dragon Ball Super hanno solleticato la fantasia degli appassionati con una serie di risvolti ben orchestrati da Toyotaro. Alla fine del capitolo, però, Goku viene lasciato in una brutta situazione.

L'arco narrativo di Moro sta dando l'occasione ai nostri eroi di sviluppare nuove tecniche di lotta. Come si apprende nel capitolo, sembra che Vegeta potrebbe imparare una tecnica che rende inutili i senzu, grazie all'allenamento che sta svolgendo sul pianeta Yardrat con l'anziano Pibara. Un'altra rivelazione che i fan sospettavano da tempo riguarda le vere origini di Merus,che si scopre essere un angelo mandato nell'universo 7 per imparare ad essere imparziale, così da non intromettersi nelle vicende dei mortali che dispongono del libero arbitrio per le proprie scelte (che è un pò il tema della saga di Zamasu, se vogliamo).

Merus però ha prestato il suo aiuto a Goku, sottoponendolo ad un allenamento specifico per fargli superare i suoi limiti e stava per ingaggiare uno scontro con quest'ultimo. Questa "violazione" non viene ben vista dal Gran Sacerdote che invia Whis a fermare lo scontro tra i due. Dopo i dovuti chiarimenti, Goku viene abbandonato su un pianeta da solo, con a sua disposizione solo una piccola navicella per tornare sulla Terra, proprio quando Moro sta per portare l'attacco decisivo al pianeta.

Riuscirà Goku a tornare sulla Terra? Sarà bastato l'allenamento di Vegeta? Questi dubbi potrebbero venire sciolti nel prossimo capitolo che uscirà il 20 gennaio.