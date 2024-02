Dragon Ball Super: Goku è ora in grado di padroneggiare alla perfezione l'Ultra Istinto?

Dalla prima apparizione contro Jiren nel Torneo del Potere è passato molto tempo e in questo lasso di tempo Goku ha avuto modo di perfezionare e di studiare meglio l'Ultra Istinto. Il Saiyan è divenuto molto più forte di allora, ma - allo stato attuale - è riuscito a padroneggiare appieno la sua forma più potente?

L'Ultra Istinto è una tecnica angelica che permette di accedere a uno stato mentale rilassato e calmo che consente al corpo di reagire in mdoo automatizzato agli attacchi in arrivo. È una delle tecniche più difficili da padroneggiare, anche per gli dei della distruzione come Beerus, poiché richiede di agire senza pensare. In Dragon Ball Super Goku ha esibito diverse versioni dell'Ultra Istinto, da quella imperfetta apparsa la primissima volta, fino a quello completo e vero. Ma allo stato attuale, cioè nel sequel di Dragon Ball Super: Super Hero, Goku ha padroneggiato alla perfezione l'Ultra Istinto?

La fase finale dell'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto vede Goku sviluppare il Vero Ultra Istinto, quella che dovrebbe essere la versione più completa e forte di questa forma. Da allora, nella linea temporale del manga, sono trascorsi due anni, un lasso di tempo in cui Goku ha potuto addestrarsi al fianco dell'angelo Whis.

Indiscutibilmente, sotto la guida del suo maestro, Goku avrà migliorato la sua comprensione dell'Ultra Istinto, una tecnica che drena in modo estremo l'energia. Whis ha da sempre spinto Goku verso il Vero Ultra Istinto, poiché questo status non richiede una vera e propria trasformazione. Tuttavia, nel capitolo 102 di Dragon Ball Super Goku sembra tralasciare questa forma per combattere sfruttando l'Ultra Istinto Completo, quello con i capelli argentei.

Il confronto tra i due grandi eroi di Dragon Ball Super 102 avviene con le loro migliori tecniche a disposizione – per detta di Goku -, mentre Beerus sottolinea che l'UI è ora la tecnica più forte del Saiyan. Anche se non sembra accusare la grande fatica che questa tecnica comporta, al momento non sappiamo ancora se Goku padroneggia alla perfezione l'Ultra Istinto Completo, né tantomeno se ha abbandonato il Vero Ultra Istinto o se lo tiene come sua ultima carta. Risposte più dettagliate arriveranno con l'uscita di Dragon Ball Super 103.