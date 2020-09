Dragon Ball Super: Goku imita Neo di Matrix nell'ultimo capitolo del manga

Se Goku uscisse dall'universo di Dragon Ball e si trovasse per qualche strano motivo all'interno di Matrix, alle prese con la celebre scelta fra pillola rossa e pillola blu, non ci sono dubbi, probabilmente mangerebbe entrambe. Goku e Neo apparentemente non hanno niente in comune, una cosa a dirla tutta però c'è.

Sono protagonisti nelle loro rispettive opere e questo significa di solito che si cacciano nei guai ovunque vanno e che sono dei bravi combattenti. Come ci hanno insegnato le saghe di Dragon Ball, Goku non ha avuto affatto bisogno di entrare dentro Matrix per farci vedere qualche mossa impressionante, nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super però lo abbiamo visto tenere testa al nemico come se fosse uscito dalla pellicola wachowskiana.

Nei nuovi capitoli di Dragon Ball Super, per la prima parte del capitolo vedremo Goku mentre cercherà di superare il sacrificio di Merus, trasformando la sua rabbia in qualcosa di molto più potente. Goku riuscirà ad usare l'Ultra Istinto Perfetto a comando. Questo gli permetterà di usare una tecnica molto simile a quella di Neo.

Infatti nella tavola del manga vediamo Goku alle prese con Moro. Mentre i due combattono, Moro si mostra sempre più irritato: non importa quanti colpi sferra al protagonista, Goku schiva i colpi del suo avversario senza neanche guardarlo. Esattamente come fa Neo contro l'Agente Smith. I nostri protagonisti riescono ad usare il bullet time alla perfezione!

