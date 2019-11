Dragon Ball Super: quanto tempo ha Goku per imparare a controllare l'Ultra Istinto?

Vuoi o non vuoi, criticato o meno, Dragon Ball Super comunque fa successo; comunque rimane al centro dell'attenzione e viene seguito dai fan, forse anche da quelli più scettici e meno convinti. Questo perché: Dragon Ball è Dragon Ball, l'anime che ha segnato l'infanzia di quasi tutti i ragazzi della nostra generazione.

Con l'annuncio e le prime voci sul nuovo film di Dragon Ball Super in realizzazione e il manga che porta avanti con combattimenti mozzafiato la saga de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica, anche se l'anime è attualmente in pausa e pure da tanto tempo, se ne sente la mancanza meno del previsto. Questo a confermare che Dragon Ball non è solo serie animata e che la controparte cartacea, quando vuole, può svolgere un degno lavoro. Proprio come sta accadendo ora con Moro (considerato da molti uno tra i nemici più belli mai realizzati), l'allenamento di Goku per controllare l'Ultra Istinto, quello speciale del Principe dei Saiyan, Vegeta, sul pianeta Yardrat, vecchia conoscenza dei fan, e i combattimenti tra i Combattenti Z e gli scagnozzi del mago sulla Terra. Un calderone di cose che stanno rendendo questa attuale saga tra le più belle dall'inizio di Super.

Nell'ultimo capitolo uscito, il 54, sono state rivelate diverse cose, alcune delle quali sono già state approfondite in altri articoli. Per esempio sono giunti i primi segnali che fanno pensare che Merus sia più di quanto dice. Infatti, con Whis che pare stia tenendo sotto controllo l'allenamento di Goku e il Sommo Sacerdote che fa la sua comparsa per parlare con l'angelo, molti fan cominciano a pensare che il realtà Merus stesso sia un angelo. Come mai abbia rinunciato alla "carica" è sia divenuto un Pattugliatore Galattico, ancora non lo sappiamo, ma se la teoria è giusta, sicuramente ce ne saranno delle belle.

Sempre nell'ultimo capitolo abbiamo scoperto quanto tempo Goku ha a disposizione per completare l'allenamento prima che Moro decida di attaccare il pianeta Terra. Infatti, proprio il mago, ha deciso di prendere del tempo, per concedere due mesi ai Saiyan. Il suo intento è quello di far divenire più forti gli avversari, così da poter poi assorbire tutto il loro potere e accrescere il suo. In realtà, anche se Moro ha concesso due mesi, dal momento che Goku si trova nella Stanza dello Spirito e del Tempo, ha a disposizione sei mesi per completare l'allenamento. Basteranno?

Voi cosa ne pensate? State seguendo il manga? Fatecelo sapere nei commenti.